مراسل المنار : اختراق مسيرات انقضاضية واصوات انفجارات في بيت هلل والزاعورة و اطلاق صافرات الانذار في 16 مستوطنة اسرائيلية في اصبع الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2024 - 20:28

مراسل المنار : اختراق مسيرات انقضاضية واصوات انفجارات في بيت هلل والزاعورة و اطلاق صافرات الانذار في 16 مستوطنة اسرائيلية في اصبع الجليل

منذ 54 mins 27 August، 2024
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