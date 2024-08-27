الإمام الخامنئي: إيران اليوم معروفة بالعلم والتقدم والقوة والعمق الاستراتيجي في العالم

رأى الامام السيد علي الخامنئي أن “الاعتماد على عمل الخبراء يعني الاعتماد على الحكم الحكيم”، مشيراً الى أنه يجب اختيار الخبير الذي لا يبحث عن النسخ الأجنبية.

وأضاف أن “إيران اليوم معروفة بالعلم والتقدم العسكري والقوة الإقليمية والعمق الاستراتيجي في العالم، هذه فرصة لنا”، لافتًا إلى أن “القدرة على التأثير على دول العالم والمنطقة، هذا ليس بالأمر الهين، بل هو أمر مهم للغاية. هذه واحدة من الفرص لنا”.

وعقب لقائه اليوم الثلاثاء في العاصمة طهران، الرئيس الايراني مسعود بزشكيان وأعضاء الحكومة الإيرانية، بالتزامن مع الاجتماع الاسبوعي الوزاري، دعا الامام أعضاء الحكومة الى القيام بالزيارات والرحلات التفقدية الى المدن الايرانية المختلفة.

وأشاد السيد بجهود رئيس الجمهورية وتعاون مجلس الشورى الإسلامي على تشكيل هذه الحكومة في أسرع وقت ممكن ومنح الثقة كاملة لكافة أعضائها المقترحين.

كما أشار الى جهود بزشكيان بتشكيل وتوفيقه بنيل الثقة لحكومته، قائلاً، إن بزشكيان استشاره في اختيار الوزراء، موضحاً أنه “وافق على البعض وأكد على البعض الآخر، ولم يبدِ رأيه بالعديد منهم لانه لا يعرفهم”.

وأضاف “وبعد نيل الوزراء الكرام الثقة تقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة وجمة ومن واجب الجميع التعاون معهم ومساعدتهم من اجل انجاح عمل الحكومة والبلاد”، معتبرا هذه المسؤوليات “بالنعمة الالهية العظيمة التي يتمكن من خلالها الوزراء خدمة الناس”.

ودعا السيد الخامنئي رئيس الجمهورية وأعضاء حكومته إلى “الاستفادة من الوقت والقيام بأعمال صالحة ونافعة للشعب والمصلحة العليا للوطن لأن الوقت يمر بسرعة”.

المصدر: موقع العالم