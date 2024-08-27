لافروف: ثمة من يعول على مواصلة القتال في غزة

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بعض أطراف النزاع في قطاع غزة لا ترغب بوقف القتال بل في مواصلته، معولة على تغييرات مستقبلية في المشهد السياسي العالمي.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير خارجية حكومة عدن في اليمن شائع محسن الزنداني: ” يتشكل انطباع بأن وقف إطلاق النار في غزة ليس مطلبا جماعيا ملحا، وأكاد أقول إن بعض الأطراف لديها حاجة ملحة لمواصلة القتال والحفاظ على الوضع الراهن بشكله العنيف معولة على حدوث تغيرات في المشهد السياسي العالمي في المستقبل”.

وأكد لافروف في وقت سابق، أن جميع القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية ظلت حتى الآن مجرد “حبر على الورق”، مؤكدا على ضرورة وقف إراقة الدماء والعنف في الشرق الأوسط الناتج عن سياسات واشنطن.

وكان مصدران أمنيان مصريان، قالا لوكالة “رويترز”، ليل الأحد – الاثنين، إن المحادثات التي جرت بشأن غزة في القاهرة انتهت دون التوصل إلى اتفاق حيث لم توافق حماس ولا إسرائيل على العديد من الحلول التي قدمها الوسطاء.

وفي جانب آخر من المؤتمر الصحافي، قال لافروف أن موسكو ترحب بجهود الوساطة السعودية العمانية والإماراتية لتسوية الأزمة في اليمن.

وأضاف “اتفقنا على استئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني”، وتابع “من المقرر عقد اجتماع للرئيسين (رئيسي اللجنة الحكومية الدولية الروسية اليمنية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني) في النصف الثاني من شهر سبتمبر في موسكو، ونأمل أن تعقد جلسة عامة كاملة لهذه الهيئة الحكومية الدولية الهامة قبل نهاية العام.”

ومن جانبه قال الزنداني “روسيا دولة محورية في السياسة الدولية ولها دور في كل الأحداث التي تهم الأمن السلمي بشكل عام”، وتابع “روسيا علاقاتها جيدة ومتوازنة في المنطقة ونأمل أن يكون لها دور في إنهاء التصعيد”.

وأكد لافروف إدانة بلاده للقصف الأمريكي البريطاني على اليمن، وأضاف: “روسيا لا توافق على ما قامت به القوات الأمريكية والبريطانية بتوجيه ضربات لليمن وتدعو إلى طاولة الحوار بين الامارات والسعودية وسلطة عمان للعودة إلى الدبلوماسية وليس الخيار المسلح”.

وفي وقت سابق، أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تدين الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن، داعية إلى منع التصعيد، وقالت على صفحتها في تيلغرام: “تعد الغارات الجوية الأمريكية على اليمن مثالا آخر على تحريف الأنجلوسكسونيين لقرارات مجلس الأمن الدولي”.

المصدر: موقع روسيا اليوم