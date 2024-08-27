طوفان الأقصى | كيان الاحتلال يواصل الحرب التدميرية والإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ 326 تواليًا

تتواصل الحرب التدميرية وجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال على قطاع غزة، والتي دخلت اليوم الثلاثاء يومها الـ 326 على التوالي، مع استمرار استهداف المنازل المأهولة والمدنيين وتجمعات المواطنين والنازحين، مرتكبة مزيدا من المجازر في مختلف مناطق قطاع غزة.

ويتزامن ذلك مع عمليات تهجير قسري للمواطنين في دير البلح وسط القطاع، طالت حوالي 250 ألف شخص خلال 72 ساعة، بينما خرج 25 مركز إيواء عن الخدمة، وفق ما أكدته بلدية دير البلح.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 40435 شهيدًا، و93534 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وفق آخر معطيات لوزارة الصحة الفلسطينية نشرتها أمس الاثنين.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مبان سكنية شمال غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت مصادر محلية، إن آليات الاحتلال أطلقت صباح اليوم نيرانها بشكل كثيف وعشوائي باتجاه منطقة الشاكوش وخيام النازحين في مواصي رفح.

وارتكبت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، عدة مجازر في أنحاء قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 7 شهداء، بينهم عدد من الأطفال، بالإضافة إلى إصابة اخرين في قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة صيدم في برج هديل بمحيط دوار صدقي في مخيم المغازي وسط القطاع.

كما وقصفت طائرات الاحتلال جمعية “سواهد” في محيط مول أبو صفر في دير البلح وسط القطاع، وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة وشاح في مخيم البريج وسط القطاع.

وفي مجزرة أخرى، ارتقى 7 شهداء وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة زينو في شارع يافا بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال شقة لعائلة الصفدي في محيط عمارة التاج بشارع اليرموك وسط مدينة غزة، مرتكبة مجزرة أخرى راح ضحيتها 6 شهداء وعدد من الإصابات.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة فروانة في شارع البحر غربي خانيونس، ووصلت عدة إصابات لمجمع ناصر الطبي عقب غارات إسرائيلية استهدفت وسط مدينة خانيونس.

كما استهدف قصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي منطقة الزنة وبلدة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس. وارتقى شهيدان في استهداف الاحتلال شقة سكنية بمنطقة العامودي شمال غربي قطاع غزة.

وأفاد “الدفاع المدني” بانتشال 3 شهداء وعدد من الإصابات عقب قصف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، وأصيب 5 مواطنين بقصف مدفعية الاحتلال منزلاً لعائلة أبو كميل في مخيم البريج.

المصدر: موقع المنار + وكالات فلسطينية