اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة باقة الحطب شرق قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2024 - 03:42

اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة باقة الحطب شرق قلقيلية

منذ 54 mins 27 August، 2024
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