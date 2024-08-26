حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيدين خضر سويد وحمزة زلغوط في حاريص

بالهُتافات والصّرخات المندّدة بأميركا وإسرائيل، والمناصرة لغزّة وفلسطين، والمتمسّكة بالنّهج الحسينيّ المقاوم، شيّع حزب الله وجماهير المقاومة وبلدة حاريص الجنوبية الشّهيدين السّعيدين على طريق القدس المجاهدين خضر موسى سويد (ذو الفقار) وحمزة محمد زلغوط (ذو الفقار)، بمسيرة حاشدة انطلقت من أمام منزلهما، شارك فيها أعضاء كتلة “الوفاء للمقاومة” النواب حسن فضل الله وحسين جشّي وحسن عز الدين، لفيف من العلماء، شخصيّات وفعّاليّات إلى جانب عائلتي الشّهيدين، وعوائل شهداء وحشود من البلدة والقرى المجاورة لبّت نداء الوفاء لدماء الشهداء.

وتقدّمت مسيرة التّشييع سيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ – الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة، وفرقٌ من كشّافة الإمام المهديّ (عج) حملت صور القادة والرّايات الحسينيّة، سارت خلف سريّة تشكيلات خاصّة رفعت العلمين الّلبنانيّ والفلسطينيّ وراية حزب الله، وجابت شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها.

وقبل أن يؤمّ الشيخ عبد المجيد يحيى المصلّين على الجثمانين الطّاهرين اللذين ووريا في ثرى بلدتهما إلى جانب من سبقهما من الرّكب المبارك، أقيمت المراسم التّكريميّة الخاصّة على وقع موسيقى الشّهادة، فحملت ثلّة من المجاهدين نعش الشّهيدين المزيّنين بالرّاية الصّفراء تغمرهما أكاليل الزهر، ونقلتهما إلى الباحة المخصّصة لمراسم القسم التي أدّتها مجموعة من المقاومة الإسلاميّة فعاهدت سماحة القائد الخامنئي (دام ظلّه) والأمين العام السّيّد حسن نصر الله (حفظه الله) على متابعة طريق المقاومة والشّهداء، وحفظ كرامة الأمّة.

المصدر: موقع المنار