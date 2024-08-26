مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدة شبعا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 26 2024 - 15:20

مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدة شبعا

منذ 20 mins 26 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة