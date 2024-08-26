مراسم تشييع الرئيس سليم الحص والموكب انطلق من الجامعة الاميركية الى مسجد الامام الاوزاعي حيث يوارى في الثرى

انطلقت في الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، مراسم تشييع الرئيس الدكتور سليم الحص الذي وافته المنية أمس الأحد عن عمر 95 عاما.

إنطلق موكب التشييع الرسمي من أمام مبنى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، حيث وضع النعش ملفوفاً بالعلم اللبناني على عربة مدفع، رافقته عدد من سيارات الإسعاف التابعة ل”هيئة الإسعاف الشعبي”، بمشاركة كريمته وداد وأفراد العائلة الى جانب عدد من الشخصيات، متوجها إلى مسجد الإمام الأوزاعي، بمواكبة من قوى الأمن الداخلي التي تولت تأمين السير.

وعند الوصول إلى المسجد، كان في استقبال الجثمان عدد من الشخصيات، في مقدمها رئيس الحكومةنجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة ورئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد.

وأدت قوى الأمن التحية وعزفت موسيقى لحن الموتى، لتقام بعدها صلاة الجنازة حيث سيوارى الثرى في مدافن مقام الإمام الأوزاعي.

تقبل التعازي بالراحل بعد الدفن في قاعة الدكتور محي الدين برغوت – مسجد الخاشقجي من الساعة الرابعة بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مساء، والثاني يوم الثلاثاء 27 آب والثالث يوم الأربعاء 28 آب 2024 في قاعة الدكتور محي الدين برغوت – مسجد الخاشقجي من الساعة الاولى بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مساء للرجال والنساء.

وفي الثانية عشرة والنصف وصل الجثمان الى مسجد الاوزاعي، وتقام الصلاة على الراحل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام