مصادر طبية فلسطينية :شهيد برصاص طائرة مُسيّرة “كواد كوبتر” في شارع صمامة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2024 - 12:04

مصادر طبية فلسطينية :شهيد برصاص طائرة مُسيّرة “كواد كوبتر” في شارع صمامة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

منذ 47 mins 26 August، 2024
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