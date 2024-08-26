قوات الاحتلال تنسحب من مدينة نابلس باتجاه حاجز عورتا جنوب المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2024 - 03:18

قوات الاحتلال تنسحب من مدينة نابلس باتجاه حاجز عورتا جنوب المدينة

منذ 18 mins 26 August، 2024
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