طائرات الاحتلال تشن غارة على منزل في منطقة السدرة شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 26 2024 - 01:16

طائرات الاحتلال تشن غارة على منزل في منطقة السدرة شرقي مدينة غزة

منذ 45 mins 26 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة