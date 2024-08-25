شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 أشخاص خلال مظاهرة في القدس تطالب بصفقة تبادل وإقالة الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2024 - 00:48

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 أشخاص خلال مظاهرة في القدس تطالب بصفقة تبادل وإقالة الحكومة

منذ 50 mins 24 August، 2024
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