مصادر طبية: أكثر من 50 شهيدًا في خانيونس نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي منذ صباح اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 18:02

مصادر طبية: أكثر من 50 شهيدًا في خانيونس نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي منذ صباح اليوم

منذ 8 mins 24 August، 2024
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