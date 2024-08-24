الشهيد المجاهد الجريح ابراهيم حسن فاضل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 14:20

الشهيد المجاهد الجريح ابراهيم حسن فاضل

منذ 26 mins 24 August، 2024
ابراهيم حسن فاضل
شهداء على طريق القدس

ابراهيم حسن فاضل 1

المصدر: موقع المنار

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