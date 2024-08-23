الشهيد المجاهد حسين محمد شقير – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 16:40

الشهيد المجاهد حسين محمد شقير

منذ 19 mins 23 August، 2024
حسين محمد شقير
شهداء على طريق القدس

حسين محمد شقير 1

المصدر: موقع المنار

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