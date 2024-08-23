مصادر فلسطينية: قصف مدفعي مكثف شرق دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 09:04

مصادر فلسطينية: قصف مدفعي مكثف شرق دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 9 mins 23 August، 2024
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