مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: بحثت مع وزير الخارجية الإيراني ملفات منها خفض التصعيد وضبط النفس وأيضا وقف تعاونها العسكري مع روسيا ونزع فتيل التوترات الإقليمية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 02:56

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: بحثت مع وزير الخارجية الإيراني ملفات منها خفض التصعيد وضبط النفس وأيضا وقف تعاونها العسكري مع روسيا ونزع فتيل التوترات الإقليمية

منذ 1 ساعة 23 August، 2024
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