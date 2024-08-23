مدير التمريض والناطق الإعلامي لمجمع ناصر الطبي في قطاع غزة: بتنا على أعتاب توقف أقسام العمليات في المجمع إضافة لتوقف الغيارات الجراحية داخل الأقسام – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 01:26

مدير التمريض والناطق الإعلامي لمجمع ناصر الطبي في قطاع غزة: بتنا على أعتاب توقف أقسام العمليات في المجمع إضافة لتوقف الغيارات الجراحية داخل الأقسام

منذ 33 mins 23 August، 2024
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