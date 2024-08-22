وفاة القيادي الفلسطيني فاروق القدومي وحماس تنعى “مناضلاً حافظ على المبادئ الثورية”

توفي، اليوم الخميس، القائد الوطني الفلسطيني فاروق رفيق أسعد القدومي “أبو اللطف”، في العاصمة الأردنية عمان، وهو أحد القادة التاريخيين المؤسسين لحركة “فتح”.

ونعت حركة “فتح”، “القائد الوطني والتاريخي الكبير، فاروق القدومي (93 عاماً). وقالت: “برحيل المناضل أبو اللطف”، فقدت الحركة قامة وطنية كبيرة، ومناضلاً أمضى حياته مدافعاً عن شعبنا وقضيته الوطنية وحقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير والحرية والاستقلال”.

وذكّرت “فتح” بمناقب الراحل الكبير، وعطائه وعمله القيادي في صفوف حركة “فتح” والثورة الفلسطينية ومؤسساتها، وأهم المحطات النضالية التي شارك فيها.

من جانبها نعت حركة حماس، “المناضل الوطني الكبير فاروق القدومي، الذي وافته المنية بعد مسيرة طويلة وحافلة بالنضال والعطاء في سبيل فلسطين”.

وقالت حماس في بيان صحفي: “كان الراحل أبو اللطف مثالاً للثبات على المبادئ الثورية، وصوتاً قوياً في مواجهة كل محاولات التفريط والتنازل عن حقوق شعبنا”.

وأضافت: “عاش مدافعاً عن فلسطين مناضلاً ضد الاحتلال، رافضاً لكل مشاريع التسوية والتصفية، وفي مقدمتها اتفاق أوسلو المشؤوم الذي حذر مبكراً من مخاطره على قضيتنا العادلة”.

واستذكرت حماس مواقف القدومي القوية ودعمه المتواصل لخيار المقاومة والصمود، بينما يشن الاحتلال حرب إبادة على غزة، مؤكدة أن “إرثه النضالي سيبقى خالداً في قلوبنا ووجدان أمتنا، وسيظل نبراساً لكل الأحرار والثوار”.

من هو فاروق القدومي؟

وُلد المناضل “أبو اللطف” في الضفة الغربية عام 1931. درس المرحلة الأساسية في مدرستي جينصافوط والمنشية في مدينة يافا، والمرحلة الثانوية في مدرسة العامرية في مدينة يافا، ونال درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في القاهرة عام 1958.

انخرط القدومي في العمل الوطني السياسي في فترة مبكرة من حياته؛ فقد تعرف إلى ياسر عرفات وصلاح خلف أثناء دراسته في مصر، وشارك في تأسيس حركة فتح إلى جانب الرئيس الراحل ياسر عرفات، والشهيدين خليل الوزير وصلاح خلف، وكان أحد كُتّاب مجلتها “فلسطيننا”، وعضو لجنتها المركزية منذ عام 1965، وممثلها في القاهرة، ومسؤول علاقاتها الخارجية، وشغل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح.

أصبح فاروق القدومي عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، وعضوًا في المجلس الوطني، ورئيسًا للدائرة السياسية لمنظمة التحرير عام 1973، ومسؤول دائرة الشؤون الخارجية لمنظمة التحرير عام 1989، وقد ساهم في تطوير علاقات المنظمة بالدول العربية والاتحاد السوفياتي وغيرها من دول العالم.

المصدر: مواقع