جيش الاحتلال يطلق النار باتجاه خيام النازحين في مواصي القرارة شمال غرب خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 22 2024 - 07:08

جيش الاحتلال يطلق النار باتجاه خيام النازحين في مواصي القرارة شمال غرب خانيونس

منذ 10 mins 22 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة