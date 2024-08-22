شهيدان وإصابة جراء قصف الإحتلال منزلاً يعود لعائلة سلمان في تل الزعتر شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 04:00

شهيدان وإصابة جراء قصف الإحتلال منزلاً يعود لعائلة سلمان في تل الزعتر شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

منذ 57 mins 22 August، 2024
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