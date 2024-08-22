عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 21-08-2024، وفقًا للآتي:

1- بعد مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي، وعند رصد مجموعة من جنوده تتحرك في محيط ثكنة زرعيت ‏استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية.

2- استهداف قاعدة تسنوبار اللّوجستية في الجولان السوري المحتل بصليات من صواريخ ‏كاتيوشا، كردٍّ على ‏اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع.

3- الساعة 08:15 استهداف هدف في موقع حدب يارون بمحلقة انقضاضية وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة بيت ‏ليف.

4- الساعة 09:30 استهداف موقع حدب يارون ‏بقذائف المدفعية.‏

5- شنّ هجوم جوي بأسراب من المسيرات الانقضاضية على المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة ‏تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد، استهدفت مراكز القيادة وأماكن تموضع ‏ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة، كردٍّ على ‏اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع.

6- بعد متابعة ‌‏ومراقبة لقوات العدو الإسرائيلي في موقع العباسية تم رصد دبابة ميركافا فاستهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجّه وأصابوها إصابة ‏مباشرة.

7- الساعة 14:20 استهداف ثكنة راميم (مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات ‏من لواء غولاني) بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة بيت ليف.

8- الساعة 14:45 استهداف تموضعات لجنود العدو الإسرائيلي في ‏موقع مسكافعام بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.

9- الساعة 14:45 استهداف موقع المالكية بالقذائف ‏المدفعية.

10- الساعة 17:50 استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

11- الساعة 18:35 استهداف ثكنة زرعيت ‏بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.

12- الساعة 19:10 استهداف ثكنة راموت ‏نفتالي بِصلية من صواريخ الكاتيوشا وإصابتها إصابة مباشرة.

13- الساعة 21:40 استهداف مرابض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة ‏مباشرة.‏

المصدر: الاعلام الجربي