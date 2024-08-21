الاحتلال الصهيوني يطلب من المستوطنين في عدد من المستوطنات شمال فلسطين المحتلة البقاء قرب الملاجئ وتقليل الحركة قدر الإمكان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 23:08

الاحتلال الصهيوني يطلب من المستوطنين في عدد من المستوطنات شمال فلسطين المحتلة البقاء قرب الملاجئ وتقليل الحركة قدر الإمكان

منذ 1 ساعة 21 August، 2024
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