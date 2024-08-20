قوات الشهيد عمر القاسم: فجرنا عبوة ناسفة مضادة للأفراد في قوة من جنود العدو في حي السلام شرقي مدينة رفح وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2024 - 15:30

قوات الشهيد عمر القاسم: فجرنا عبوة ناسفة مضادة للأفراد في قوة من جنود العدو في حي السلام شرقي مدينة رفح وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح

منذ 24 mins 20 August، 2024
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