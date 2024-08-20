بعد عملية تل أبيب الاستشهادية.. استخبارات الاحتلال تتوقع “طوفان أقصى” جديد في الضفة

نقلت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (“أمان”) تقديرات إلى أجهزة الأمن، جاء فيها أنه يتوقع تصعيد في الضفة الغربية، وربما سيكون بحجم انتفاضة، ستتخلله عمليات تفجيرية وانتحارية في الكيان، وقالت إن الانفجار في تل أبيب، أول من أمس، قد يكون مؤشرا على ذلك، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من تنفيذ عمليات فدائية داخل “الخط الأخضر” في العامين 2022 و2023، إلا أن الانفجار في تل أبيب، أول من أمس، احتوى على مواد متفجرة أشد ومن صنع محلي، ومن النوع الذي استخدم في عمليات استشهادية في انتفاضة القدس والأقصى.

واعتبرت أن الانتفاضتين الفلسطينيتين السابقتين كانتا “هبتين شعبيتين عفويتين” نتيجة أحداث محددة أدت إلى خروج الفلسطينيين إلى الشوارع، لكن التصعيد الحالي يتطور تدريجيا ويضاف إليه عناصر جديدة في كل مرة، وأنه بدأ قبل شن الحرب الحالية على غزة.

وادعت الصحيفة أنه منذ شن الكيان الإسرائيلي عدوانه على غزة أصبح استخدام العبوات الناسفة أكثر استخداما، وتزايد المحفزات في صفوف الشبان في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، نتيجة للحرب لأن لكل عائلة في الضفة تقريبا أقارب في غزة، “وهذا محفز يحظر تجاهله في اعتبارات استمرار الحرب وتوزيع قوات الجيش الإسرائيلي بين المنطقتين”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الإرهاب اليهودي لا يثير غليانا بين الفلسطينيين فقط، وإنما يعزز عملية تنظيم المجموعات الفلسطينية المسلحة ويستهدف دولة إسرائيل مباشرة، بسبب الصدى الدولي لعمليات المعتدين. ومن الجائز أيضا أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على دولة إسرائيل بسببهم”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه قبل شن الحرب على غزة كانت الكتائب الفلسطينية تتركز في مخيم جنين ومخيم نور شمس قرب طولكرم، بينما توجد الآن 15 مجموعة مسلحة منتشرة في أنحاء الضفة الغربية.

والسيناريو الذي يؤرق جهاز الأمن، حسب الصحيفة، هو شن الكتائب الفلسطينية في شمال الضفة هجمات مشابهة لطوفان الأقصى” على مستوطنات وبؤر استيطانية عشوائية، “بمشاركة أجهزة الأمن الفلسطينية”، الذي يصفونها في الجيش الإسرائيلي بـ”سيناريو تحويل الفوهات”، وذلك “لأنه حتى الآن تحاول أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تقليص ظاهرة الكتائب المسلحة”.

وأشارت الصحيفة إلى استنتاج آخر توصلت إليها تقديرات “أمان”، وهو أنه يتعين على الجيش الإسرائيلي أن يأخذ بالحسبان في اعتباراته الإستراتيجية إمكانية اتساع الحرب وانضمام حزب الله وإيران إليها، في موازاة “استمرار القتال بقوة متوسطة في غزة والضفة”.

ولفتت “أمان” إلى “معضلة إسرائيلية في هذا السياق، وهي أن “قتال على غرار غزة في الضفة من شأنه المس بشرعيتنا الدولية في الدفاع عن أنفسنا. ومن الجهة الأخرى، إذا سيكون وقف إطلاق نار في غزة، يرجح أفول محفزات المسلحين الفلسطينيين على القتال، وهذا اعتبار في الطريق نحو صفقة مخطوفين”.

المصدر: عرب 48