المقاومة الاسلامية تشن هجوماً متزامناً على عدة مواقع للعدو بينها قاعدة لأول مرة في عكا

تواصل المقاومة الاسلامية تصديها لاعتداءات العدو الاسرائيلي ومساندة قطاع غزة . وفي هذا الإطار شنت المقاومة سلسلة عمليات عسكرية ضد مواقع العدو وقواعده.

حيث أعلنت المقاومة الاسلامية أنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وبعد مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي وعند رصد تسلل مجموعة من جنوده إلى حرش حدب عيتا، تصدى ‏لها مجاهدو المقاومة واستهدفوها بالأسلحة الصاروخية وقذائف ‏المدفعية، مما أجبرها على التراجع وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.

وبعد أن أعلن إعلام العدو عن دوي صفارات الانذار في عدد من مستوطنات الجليل الغربي وفي نهاريا ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيّرة، تحدثت عن تقارير أولية تفيد بسقوط عدد من الإصابات وصفت بالحرجة والخطيرة في يعرا بالجليل الغربي عقب تسلل عدد من المسيّرات.

وأعلن إعلام العدو عن قتيل و6 إصابات جراء انفجار عدد من الطائرات بدون طيار في منطقة يعرا بالجليل الغربي.

كما وأعلن إعلام العدو عن تقارير أولية تفيد بإصابة مباشرة في زرعيت عقب قصف صاروخي من لبنان.

وفي بيان للمقاومة الاسلامية أعلنت فيه أنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة باتوليه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في ‏محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها.

وفي بيان متصل أعلنت المقاومة أنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة قدموس، شَنَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏يوم الاثنين 19-8-2024 هجوماً جوياً مُتزامناً بأسراب من المسيرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا ‌‏(مقر قيادة اللواء الغربي 300) وقاعدة سنط جين (قاعدة لوجستية تابعة لقيادة المنطقة الشمالية)، ‏مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم عدداً من ‏القتلى والجرحى.

وقاعدة سنط جين هي قاعدة لوجستية تقع شمال مدينة عكا المحتلة وتستهدفها المقاومة الاسلامية للمرة الاولى، وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالي 16.5 كلم وهي تتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو.

المصدر: الاعلام الحربي