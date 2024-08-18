العلاقات الإعلامية في حزب الله تنفي رواية “وول ستريت ‏جورنال” ‌‌‏حول استشهاد القائد السيد فؤاد شكر

نفت العلاقات الاعلامية في حزب الله بشكل قاطع الرواية المختلقة التي أوردتها “وول ستريت ‏جورنال” ‌‌‏حول استشهاد القائد الجهادي السيد فؤاد شكر، وأكدت أنها رواية مليئة بالأكاذيب ولا أساس لها ‏من الصحة على ‌‏الإطلاق.

كما أكدت العلاقات الإعلامية أن أيًا من مراسلي الجريدة الثلاث الذين وضعوا أسماءهم على المقالة ‏المذكورة ‌‏لم ‏يلتقوا أبدًا أيًا من مسؤولي حزب الله على الإطلاق.

وقال “بالتالي فإنّ الرواية الكاذبة من ‏أساسها والمصدر ‌‌‏المنسوب له ليسوا سوى من مخيلة كتابها ولا هدف لها سوى الترويج والدعاية ‏للعدو الصهيوني، وهذا ما ‌‏دأبت عليه الجريدة المذكورة وعدد من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية ‏الذين نشروا هذه الرواية الكاذبة ‌‏دون أي مراجعة أو تدقيق وبنوا عليها مواقفهم في خدمة المشروع ‏الصهيوني”.

المصدر: العلاقات الاعلامية