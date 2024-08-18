مواجهات في خانيونس ومدينة غزة بين المقاومة الفلسطينية وقوات العدو

تخوض المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لليوم الـ 317 على التوالي، مواجهات بطولية في محاور التوغل، وكبدت العدو الإسرائيلي خسائر إضافية. وأسفرت تلك العمليات عن مقتل المئات من ضباط وجنود العدو وإصابة عشرات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً.

واليوم الأحد، قصفت سرايا القدس بوابل من قذائف الهاون تجمعاً لآليات وجنود العدو الصهيوني المتوغلين في محيط حارة الجية بمنطقة المطاحن شمال مدينة خانيونس.

كما قصفت بصواريخ (107) مقر قيادة وسيطرة تابع لجيش العدو الصهيوني المتوغل في محيط تبة الـ 86 “الكرد” شمال شرق خانيونس.

وأفاد الاعلام العسكري للسرايا بأن مجاهديها قصفوا أيضاً موقع “مارس” العسكري برشقة صاروخية.

وبدورها، قصفت قوات العاصفة (الجناح العسكري لحركة فتح الانتفاضة) بوابل من قذائف الهاون تجمعاً لآليات وجنود العدو الصهيوني المتوغلين في حي أبو هداف شمال شرق مدينة خانيونس.

المصدر: الاعلام العسكري