مقاومون فلسطينيون يستهدفون حاجز عناب شرق طولكرم بوابل كثيف من الرصاص الحي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2024 - 02:34

مقاومون فلسطينيون يستهدفون حاجز عناب شرق طولكرم بوابل كثيف من الرصاص الحي

منذ 5 mins 18 August، 2024
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