إعلام العدو : الجبهة الشمالية في حالة غليان وأضرار لحقت بخطوط التوتر العالي التي تزود بعض المستوطنات في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2024 - 02:34

إعلام العدو : الجبهة الشمالية في حالة غليان وأضرار لحقت بخطوط التوتر العالي التي تزود بعض المستوطنات في المنطقة

منذ 1 ساعة 18 August، 2024
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