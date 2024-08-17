المقاومة الإسلامية تدخل مستعمرة ” اييليت هشاحر” على جدول نيرانها ردا على عدوان الكفور

تواصل المقاومة الاسلامية عملياتها ضد مواقع العدو الاسرائيلي دعما لغزة واهلها ومقاومتها وردا على الاعتداءات الصهيونية ضد لبنان وشعبه وقراه.

وفي السياق ،اعلنت المقاومة الاسلامية استهداف تموضع لجنود العدو في موقع المرج بمحلِقتين انقضاضيتين موقعة فيهم عددا من القتلى والجرحى وأدخلت المقاومة الإسلامية على جدول نيرانها مستعمرة اييليت هشاحر، وقصفتها لأول مرة بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا محققة اصابات مباشرة.

وفي بيان لها قالت المقاومة ان الاستهداف جاء رداً على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية وخصوصا بلدة الكفور والتى اسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى المدنيين من الجنيسية السورية.

اعلام العدو من جهته أكد سقوط أكثر من اربعين صاروخاً اطلقت من لبنان على مناطق متفرقة من الجليل الأعلى، واصابة عدد من المستوطنين في مرغليوت ، اضافة الى انقطاع التيار الكهربائي عن اجزاء من منطقة صفد ، واندلاع النيران في مناطق متفرقة.

وفي عدوان اجرامي على المدنيين في جنوب لبنان ، استُشهدَ عَشَرَةُ أشخاصٍ من العمال السوريين وأُصيبَ آخرونَ بغارةٍ شنّتها الطائراتُ الحربيةُ الصهيونيةُ بُعيدَ منتصفِ الليل،على مبنى في المِنطقةِ الصناعية الواقعةِ في بلدةِ تول واَطرافِ بلدةِ الكفور في قضاء النبطية.

المصدر: موقع المنار