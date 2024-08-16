مراسل المنار: قصفٌ مدفعيٌ صهيوني يستهدف بلدة عيتا الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 19:52

مراسل المنار: قصفٌ مدفعيٌ صهيوني يستهدف بلدة عيتا الشعب

منذ 17 mins 16 August، 2024
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