القناة 12 العبرية عن الوفد المفاوض: المحادثات في الدوحة جوهرية والوفد سيبقى لبحث الصفقة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 10:42

القناة 12 العبرية عن الوفد المفاوض: المحادثات في الدوحة جوهرية والوفد سيبقى لبحث الصفقة

منذ 57 mins 16 August، 2024
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