مسؤولون اسرائيليون: الخلافات “لا تزال عميقة” في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

على الرغم من “التفاؤل الحذر” الذي تعرب عنه تل أبيب بعد جولة المحادثات الأخيرة في قطر، والتي عبر عنها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في بيان صدر مكتبه أمس السبت، نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية (“كان – ريشيت بيت”) عن مصادر مطلعة على المفاوضات، صباح اليوم، الأحد، أن الخلافات “لا تزال عميقة”، خاصة في القضايا الرئيسية مثل محور فيلادلفيا ومحور “نتساريم” وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

ومع ذلك، يقول مسؤولون إسرائيليون إن قضية محور فيلادلفيا “قابلة للحل”، طالما وجد لها حل بناءً على المقترح الأميركي، الذي ينص على انسحاب قوات الاحتلال من المحور الحدودي بين مصر وقطاع غزة “بشكل تدريجي”، على أن تتم مناقشة نقاط الخلاف في محاولة أخرى للتوصل إلى تفاهمات نهائية مع القاهرة، فيما يشدد المسؤولون في تل أبيب على أن “التقدم هو بيننا وبين الوسطاء. حماس حاليًا ليست في الصورة”.

وقال مسؤولون إسرائيليون مطلعون على المفاوضات إنه “تم وضع هدف وهو السعي لتحقيق انفراجة في المحادثات خلال هذا الأسبوع”، بحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”)، وذكرت أن “كبار مسؤولي أجهزة الأمن الإسرائيلية سيزورون القاهرة يوم الثلاثاء أو الأربعاء للمشاركة في قمة إضافية، حيث من المتوقع أن يتم طرح ‘مقترح نهائي‘ على طاولة المفاوضات”.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، أن “الفريق المفاوض أطلع رئيس الحكومة على سير المحادثات في الدوحة”؛ وأضاف أن “الفريق المفاوض عبر أمام نتنياهو عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية التقدم نحو إبرام صفقة، وذلك بناء على المقترح الأميركي الجديد الذي يستند إلى مقترح 27 أيار/ مايو”.

وتابع “هناك أمل في أن يسمح الضغط الكبير للولايات المتحدة والوسطاء على حماس، بأن تتراجع عن معارضتها الاقتراح الأميركي الذي يتضمن عناصر مقبولة لدى إسرائيل”.

في المقابل، اعتبرت حركة حماس أن الحديث الأميركي عن قرب التوصل إلى اتفاق هو “وهم”، وذلك بعد مباحثات ليومين غابت عنها الحركة الفلسطينية، فيما أعلنت دول الوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر تقديم مقترح جديد “يقلّص الفجوات” بين إسرائيل وحماس لوقف النار في الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من عشرة أشهر، وتبادل الأسرى.

وأكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الاتفاق بات “أقرب من أي وقت مضى”، وهو سيرسل وزير خارجيته أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، في وقت تتكثف الجهود لتجنّب اتساع رقعة الحرب إقليميا بعد تصاعد التوتر بين إيران وحلفائها من جهة، وإسرائيل وحلفائها من جهة أخرى.

إلا أن القيادي في حماس سامي أبو زهري رأى في بيان لوكالة “فرانس برس” أن “الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هو وهم”. وشدد على أن “الاحتلال يواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق”، مضيفا “لسنا أمام اتفاق أو مفاوضات حقيقية، بل أمام فرض إملاءات أميركية”.

المقترح الأميركي الجديد

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المقترح الجديد الذي قدمته الولايات المتحدة خلال محادثات الدوحة، يسعى إلى معالجة قضايا رئيسية في المفاوضات؛ وقالت إن “المقترح حدد عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وأسماء الأسرى وترتيب الإفراج عنهم”.

ووفقًا للمقترح الأميركي المعدل، سيتم إطلاق سراح النساء والمجندات أولاً، مع إعطاء الأولوية للإفراج عن الأسرى الأحياء؛ كما أن المرحلة الأولى من الصفقة ستشمل الأسيرين الإسرائيليين في قطاع غزة منذ العام 2014، أبرا منغيستو وهشام السيد.

ويتضمن المقترح كذلك قائمة بالأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل كل أسير إسرائيلي، وذكرت القناة 12 أن قائمة الأسرى الذين ستشملهم الصفقة تضم 47 أسيرًا ممن أُفرج عنهم في “صفقة شاليط” وأعيد اعتقالهم. كما تم تفصيل الترتيبات الأمنية لتحركات قوات الاحتلال في مختلف مناطق قطاع غزة خلال 42 يومًا من وقف إطلاق النار.

مسؤول إسرائيل رفيع: لم تُحل أي مشكلة جوهرية بالدوحة واحتمال الاتفاق أشبه بالتوصل لسلام عالمي

وصرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، مطلع على تفاصيل المفاوضات، لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن “التسريب لوسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الأطراف قريبة من التوصل إلى اتفاق، يتطلب قدرًا كبيرًا من الشر، وأن جميع المشاركين سيجتمعون في القاهرة قريباً لإتمام الصفقة، وأن كبار المفاوضين يدعمون الخطة المتبلورة، كل هذا محض هراء”.

وأضاف المسؤول قائلاً: “الحقيقة هي أن رؤساء فرق المفاوضات لا يمكنهم دعم أو معارضة أي اتفاق، لأنه ببساطة لا يوجد اتفاق كهذا”.

وأوضح المسؤول أن “الوسطاء مجرد وسطاء، يديرون مفاوضات تكون في الغالب بينهم وبين أنفسهم، وفي أفضل الأحوال بينهم وبين الفريق الإسرائيلي، دون أخذ مطالب الشخصين الأكثر أهمية في الاعتبار، وهما نتنياهو والسنوار”.

وشدد المسؤول على أنه “في الواقع، لم تُحل أي مشكلة جوهرية، ولا حتى شبه جوهرية، خلال اليومين الماضيين في الدوحة، واحتمال حلها في الأسبوع المقبل يكاد يكون أعلى قليلاً من احتمال تحقيق سلام عالمي بحلول ذلك الوقت”.

“على إسرائيل تقديم تنازلات لإتمام الصفقة”

وذكرت القناة 12 أنه “على الرغم من أن المقترح الأميركي يلبي معظم المطالب الإسرائيلية، فإن هناك قضيتين لا تزالان عالقتين خارج الاتفاق وهما محور فيلادلفيا ومحور ‘نتساريم‘. ونقلت عن مصادر إسرائيلية مطلعة أنه “إذا لم تتنازل إسرائيل في هذه النقاط، فإن الوسيطين القطري والمصري قد يواجهان صعوبة في الضغط على حماس، التي ترفض حتى الآن التقدم في المفاوضات”.

وأشارت القناة إلى أن “هذه القضايا من المتوقع أن تكون في صلب مناقشات حاسمة تُعقد اليوم في مكتب نتنياهو مع فرق المفاوضات، قبل مغادرة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة. ولفت مسؤولون إسرائيليون مطلعون على المفاوضات إلى أن “عدم إبداء إسرائيل مرونة حقيقية قد يُضعف التفاؤل الذي أبدته بعض الأطراف” بعد مباحثات الدوحة.

وبحسب القناة 12، “من المقرر أن تتوجه بعثة إسرائيلية إلى القاهرة اليوم، حيث ستسعى مع الفرق الأميركية والمصرية إلى التوصل إلى تفاهمات حول الترتيبات الأمنية على طول محور فيلادلفيا وإعادة فتح معبر رفح”. وذكرت أن حماس للوسطاء أنها لن تقبل بأقل من انسحاب إسرائيلي كامل من المحور، بينما طرحت أجهزة الأمن الإسرائيلية مجموعة من الحلول التي وصفتا القناة بـ”الممكنة”.

كما سيجري بلينكن محادثات مع نتنياهو حول القضايا التي لا تزال عالقة، خاصة مسألة انتقال سكان غزة إلى شمال القطاع. ووفقا للتقرير، فإن “نتنياهو قدم اقتراحًا أكثر مرونة حول هذه القضية تحت الضغط الأميركي، ومع ذلك لم يتم التوصل إلى اتفاق، مما أدى إلى استبعاد هذه القضية من وثيقة التسوية الأميركية” في إشارة إلى المقترح الأميركي الجديد.

وأفادت القناة بأنه “من المتوقع أن تعقد قمة أخرى في القاهرة يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين، حيث تهدف الولايات المتحدة إلى استغلال هذه الفرصة للإعلان عن صفقة نهائية، وترى واشنطن أن “هذا الإعلان سيحقق الهدف الثاني للصفقة، وهو ردع إيران وحزب الله عن تنفيذ هجوم ضد إسرائيل” ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، واغتيال القيادي العسكري البارز في حزب الله، فؤاد شكر، في بيروت.

المصدر: مواقع