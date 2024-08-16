بسبب العمليات اليمنية.. أرباح “موانئ دبي العالمية” تنخفض 60%

أعلنت شركة “موانئ دبي العالمية” انخفاض أرباحها نحو 60%، مرجعةً هذا الانخفاض جزئيًا إلى العمليات التي تنفّذها القوات المسلحة اليمنية ضدّ الاحتلال “الإسرائيلي” في البحر الأحمر، إسنادًا للمقاومة في قطاع غزّة.

وحقّقت الشركة أرباحًا بلغت 265 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، منخفضةً عن 651 مليون دولار حققتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان، إنّ الوضع في البحر الأحمر أدّى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، وتسبّب بحدوث اضطرابات، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وبدأت شركات الشحن الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح قبالة سواحل جنوبي إفريقيا، بهدف تجنّب البحر الأحمر بالكامل، على نحو أثّر في الشحن عبر ميناء جبل علي في دبي، حيث مقرّ “موانئ دبي العالمية”.

يُذكَر أنّ القوات المسلحة اليمنية تواصل استهداف السفن المرتبطة بالاحتلال “الإسرائيلي” في البحر الأحمر، دعمًا لغزّة، والسفن الأميركية والبريطانية، ردًا على العدوان الأميركي – البريطاني المتجدد على اليمن.

وتؤكد القوات المسلحة أنّ عملياتها مستمرة حتّى وقف العدوان الإسرائيلي، المدعوم أميركيًا، على قطاع غزّة.

المصدر: موقع العهد