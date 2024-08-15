إنتاج المصانع في الصين ينمو بنسبة 5.1% على أساس سنوي

ارتفع إنتاج المصانع في الصين 5.1% على أساس سنوي في يوليو/ تموز، لكن القراءة تأتي دون 5.3% سجلت في يونيو/ حزيران، مما يعكس تراجع الطلب المحلي، وهو ما قد يدفع إلى تبني المزيد من إجراءات الدعم من خلال السياسة لتعزيز التعافي الاقتصادي غير المستقر في البلاد.

كما جاءت البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الخميس دون التوقعات بزيادة 5.2% في استطلاع رأي أجرته رويترز شمل 42 محللا.

لكن مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، زادت 2.7% في يوليو /تموز، في تحسن عن زيادة اثنين بالمئة في يونيو/ حزيران.

وكان المحللون يتوقعون نمو مبيعات التجزئة 2.6%.

المصدر: cnbcarabia