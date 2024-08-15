بلدية غزة: تراكم نحو 150 ألف طن من النفايات في شوارع المدينة بسبب منع الاحتلال طواقمنا من الوصول لمكب النفايات الرئيسي مما يؤثر على سلامة وصحة المواطنين ويؤدي إلى تفشي الأوبئة والأمراض – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 00:58

بلدية غزة: تراكم نحو 150 ألف طن من النفايات في شوارع المدينة بسبب منع الاحتلال طواقمنا من الوصول لمكب النفايات الرئيسي مما يؤثر على سلامة وصحة المواطنين ويؤدي إلى تفشي الأوبئة والأمراض

منذ 12 mins 15 August، 2024
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