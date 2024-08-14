غزة | إبادة مستمرة وسط تواطؤ دولي وقح… ضغوط على الجنائية الدولية لتأخير صدور مذكرات بحق نتنياهو وغالانت

بعد 313 يوماً على بدء العدوان على قطاع غزة يواصل جيش الاحتلال إبادته الجماعية بحق المدنيين والأطفال وسط تواطؤ عالمي، احدى تجلياته ما أعلنته صحيفة هآرتس الاسرائيلية، نقلاً عن مصادر، عن ضغوط دبلوماسية تمارس على المحكمة الجنائية الدولية لتأخير صدور مذكرات بحق رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت.

وفي السياق، ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين في القطاع وصل منهما للمستشفيات 36 شهيدا و54 مصابا خلال 24 ساعة. وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 39 ألفا و965 شهيدا و92 ألفا و294 جريحا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي سياق حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال من خلال الحصار المفروض على غزة، والذي ازدادت تداعياته عقب سيطرة الاحتلال على معبر رفح، استشهدت اليوم الأربعاء الطفلة لينا الشيخ خليل (4 سنوات) نتيجة سوء التغذية وعدم توفر العلاج.

أما لجهة تطورات القصف المستمر على مناطق عدة في القطاع، فقد أصيب مواطن بقصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في عبسان الجديدة شرقي خانيونس.

وانتشل 3 شهداء من عائلة الصوفي من مدينة رفح جراء قصف إسرائيلي.

كذلك، فقد ارتقى شهيدان وأصيب آخرون صباح اليوم جراء إطلاق النار من قوات الاحتلال تجاه بني سهيلا شرقي خانيونس. وانتشلت طواقم الإسعاف والهلال والدفاع المدني 4 شهداء من داخل شقة في مدينة حمد بخانيونس كانت تعرضت للقصف الإسرائيلي في ساعة متأخرة الليلة الماضية.

فيديو | مدير الدفاع المدني بخان يونس عقيد يامن أبو سليمان يتحدث عن الصعوبات التي تواجه عمل طواقمه في المحافظة، بسبب المخاطر التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي امامهم في الحرب المستمرة. pic.twitter.com/uedziJ26ty — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 14, 2024

وقصف مدفعية الاحتلال حيي الصبرة والزيتون في مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت مخيم النصيرات ومخيم البريج ومدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع.

وارتقى شهيدان وأصيب 5 آخرون جراء استهداف الاحتلال فجر اليوم شقة سكنية لعائلة المزين منطقة مشروع بيت لاهيا. ونسفت قوات الاحتلال مبان سكنية غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

الأونروا: 4 من كل 5 مبان مدرسية بغزة تعرضت للقصف المباشر

المفوض العام للأونروا أعلن أن 625 ألف طفل في غزة منهم 300 ألف من طلاب الوكالة خسروا عاما دراسيا.

كما ذكر المفوض أن 4 من كل 5 مبان مدرسية في غزة تعرضت للقصف المباشر أو تضررت وبحاجة لإصلاح أو إعادة بناء.

المصدر: مواقع إخبارية