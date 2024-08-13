القسام تقصف تل أبيب من على بعد 1.5 كلم عن فرقة صهيونية في جنوب قطاع غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، أنها قصفت مدينة “تل أبيب” وضواحيها بصاروخين من طراز “M90”. وقال مصدر قيادي في كتائب القسام إن الصاروخين انطلقا من منطقة تتواجد فيها آليات الاحتلال.

وأشارت القسام إلى أن عملية قصف تل أبيب، يأتي رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد بحق أبناء شعبنا.

واعترفت إذاعة جيش الاحتلال، أن الصواريخ أُطلقت من منطقة بني سهيلا في خان يونس على بعد كيلومتر ونصف من تمركز الفرقة 98. وأشارت إلى أن عملية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه تل أبيب هي الأولى منذ مايو/ آيار الماضي.

وتشكل إطلاق حماس لصواريخ على تل أبيب في اليوم 312 للحرب، صفعة كبيرة للكيان وجيشه.

المصدر: مواقع