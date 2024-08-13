الدفاع المدني : شهيدان وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على شقة في منزل يعود لعائلة “درويش” شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 05:58

الدفاع المدني : شهيدان وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على شقة في منزل يعود لعائلة “درويش” شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة

منذ 49 mins 13 August، 2024
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