وسائل إعلام إسرائيلية: في حالة وقوع هجوم طويل على “إسرائيل” سيتم نقل أنشطة مطار بن غوريون إلى المطار الجديد بالقرب من إيلات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 01:16

وسائل إعلام إسرائيلية: في حالة وقوع هجوم طويل على “إسرائيل” سيتم نقل أنشطة مطار بن غوريون إلى المطار الجديد بالقرب من إيلات

منذ 27 mins 13 August، 2024
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