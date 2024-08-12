بالفيديو | كمين لسرايا القدس بقوة صهيونية في خانيونس

أوقعت سرايا القدس جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس في حقل من الألغام والعبوات الأرضية شديدة الإنفجار، وأكدت وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وعرض الاعلام العسكري لسرايا القدس مشاهد من قصف مجاهدي السرايا بحمم الهاون تموضعات جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين شرق مدينة خانيونس.

كما قصفت السرايا بوابل من قذائف الهاون تجمعاً لجنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس.

ودمرت السرايا بالاشتراك مع كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع “ميركافاه 4 باز” بواسطة عبوة “ثاقب الموجهة” شديدة الانفجار عند مفترق أبو عياش في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

هذا، وتمكن مجاهدو كتائب القسام من قنص جندي صهيوني ببندقية “الغول” في القرية السويدية بحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

ووزع الاعلام العسكري للقسام مشاهد من عملية القنص التي نفذها مجاهدو القسام بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس، واستهدفت أحد الجنود الصهاينة وأردته قتيلاً في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

ودكت القسام قوات العدو المتوغلة شمال شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع بقذائف الهاون.

المصدر: الاعلام الحربي