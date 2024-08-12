مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدة الناقورة جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2024 - 15:06

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدة الناقورة جنوب لبنان

منذ 48 mins 12 August، 2024
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