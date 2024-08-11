تقرير مصور | تظاهرات حول العالم دعماً لغزة وتنديداً بالمجازر المرتكبة في القطاع

على وقع المجازر الوحشية المستمرة في قطاع غزة خرجت تظاهرات غاضبة في عدد من الدول تخللتها مواقف مطالبة بوقف حرب الابادة الصهيونية ضد الفلسطينيين.

في زمنٍ تلوذ ُفيه بعض ُالانظمة ِالعربية بالصمت ِالمطبق ِإزاء َما يرتكب ُ العدو في غزة َمن جرائم، يعود ابناء ُالقضية َليؤكدوا ان البوصلة َستبقى فلسطين وان مطلب َتحريرهِا لا يمكن ُالتنازل ُعنه مهما غلت التضحيات.

هذا هو المسار ُالذي رسمته التظاهرة ُالحاشدة ُالتي خرجت في مدينة ِالدار ِالبيضاء المغربية ِتنديدا ًبالمجزرة ِالمروعة ِالتي ارتكبها الاحتلال ُفي مدرسة التابعين في حي الدرج بمدينة غزة.

وحدَها البندقية ُالسبيل ُلاستعادة ِالارض ِوالحقوق … هذا ما اكده التونسيون في وقفتهم الاحتجاجية ِامام َالسفارة ِالأميركية ِفي العاصمة تونس، حاملين رايات فلسطين َوحزب ِالله ورافعين َصور َالشهداء ِالقادة، كما احرقوا علم َالكيان الصهيوني. وعاد زخم ُالتظاهرات ِالى العواصم ِالأوروبية ِتنديدا ًبالجرائم ِالصهيونية ِالمرتكبة ِفي غزة.

شوارع ُالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن غصت َبالمتظاهرين المطالبين َبوقف ِحرب ِالإبادة، المواقف ُذاتُها تكررت في مدينة ِارهوس، وحمل َالمتظاهرون الاعلام َالفلسطينية َعلى وقع ِالشعارات ِالمطالبة ِبتحرير ِفلسطين َمن البحر الى النهر.

لعكا وطبريا وحيفا والقدس وغيرِها من المدن ِالمحتلة ِكانت الهتافات ُهذه المرة َفي شوارع ِمدينة مالمو السويدية. وفي السويد ايضا ًنُظمت وقفة ٌاحتجاجية ٌفي مدينة هلنسبوري تدعو لتفعيل ِمقاطعة ِالكيان الصهيوني.

وفي العاصمة الالمانية برلين تجددت التظاهرات ُالمطالبة ُبوقف العدوان على غزة، AMBIANCE، كما خرجت جموع ٌغفيرة ٌمن المواطنين َفي مدينة ميلانو في ايطاليا تطالب ُبتحرير ِفلسطين ووقف حرب الإبادة.

المصدر: المنار