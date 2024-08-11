المقاومة الاسلامية تواصل استهداف مواقع العدو الاسرائيلي على الحدود الجنوبية

افاد مراسل المنار ان “المقاومة الإسلامية في لبنان هاجمت منذ الصباح تموضعين لجنود الاحتلال الاسرائيلي وموقع عسكري عند الحافة الأمامية للحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة في “الراهب” و ” بركة ريشا ” و “المرج” وحققت اصابات مباشرة في النقاط المستهدفة.

واعلنت المقاومة أنه”دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:30 من صباح اليوم الأحد موقع المرج بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة، كما استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:15 من صباح اليوم نقطة تموضع لجنود العدو ‏في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، كذلك استهدفت تجمعًا لجنود العدو في ‏محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة”.‏

وعند الساعة 11:10 من ظهر يوم اليوم استهدف مجاهدو المقاومة تجمعًا لجنود العدو في ‏محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

كما مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:45 من ظهر اليوم التجهيزات التجسسية في ‏موقع المالكية بمحلقة انقضاضية وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏

وقال مراسلنا في الجنوب ان”الاعداد الكبيرة للمسيّرات الاسرائيلية المعادية من انواع ، Heron TP و HERMES 900 و HERMES 450 التي استدعاها جيش الإحتلال منذ عدة ايام وبشكل متواصل لتغطية أجواء معظم الجنوب اللبناني بالاضافة الى الدورونات الصغيرة التى يطلقها في اجواء الحافة الامامية عند الحدود يكشف حجم تداعيات الانتظار وترقب رد حزب الله على استهداف الضاحية”.

يوم أمس السبت نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، وفقًا للآتي:

1- استهداف التجهيزات التجسسية في موقع راميا بمحلقة انقضاضية ما أدى إلى تدميرها.‏

2- الساعة 12:50 استهداف موقع المالكية بقذائف ‏المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 12:48 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في ‏تل شعر بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

4- الساعة 17:05 استهداف التجهيزات التجسسية في ‏موقع مسكاف عام وإصابتها إصابة مباشرة.

5- استهداف مستوطنة إيلون بصلية من صواريخ ‏الكاتيوشا، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المنازل الآمنة وتحديداً بلدتي ‏طيرحرفا وعيتا الشعب.

6- الساعة 17:30 استهداف موقع الرمثا في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

7- الساعة 17:35 استهداف موقع زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

8- الساعة 18:20 استهداف منظومة فنّية على ‏تلة الكرنتينا بالصواريخ الموجهة وإصابتها بشكلٍ مباشر.‏

9- شَن هجوم جوي بأسرابٍ من المسيرات الانقضاضية على قاعدة محفاه ألون (قاعدة ‏تجميع وتحشد للقوات ومخازن طوارئ للفيلق الشمالي الواقعة جنوب غرب صفد)، استهدف أماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها وأصابها بشكلٍ مباشر وأوقع فيها إصابات مؤكدة، كردٍّ على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في مدينة صيدا.

10- شَن هجوم جوي بِسربٍ من المسيرات الانقضاضية على تجمع لِجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا وأصابت أهدافها بِدقة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

المصدر: موقع المنار