الجبهة الديمقراطية: تصريح وزير خارجية الاحتلال الداعي إلى إخلاء مخيم جنين والتعامل معه على غرار غزة يكشف عن نوايا الحكومة الفاشية بخصوص مخططاتها للضفة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 11 2024 - 13:58

الجبهة الديمقراطية: تصريح وزير خارجية الاحتلال الداعي إلى إخلاء مخيم جنين والتعامل معه على غرار غزة يكشف عن نوايا الحكومة الفاشية بخصوص مخططاتها للضفة

منذ 2 ساعة 11 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة