مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية استهدفوا نقطة تموضع لجنود العدو ‏في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2024 - 13:58

مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية استهدفوا نقطة تموضع لجنود العدو ‏في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة

منذ 2 ساعة 11 August، 2024
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