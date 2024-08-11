إطلاق نار وعبوات ناسفة وحملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت صحفياً

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت صحفياً واشتباكات وتفجير عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال فجرا، الصحفي حمزة زيود، والأسير المحرر عدنان أبو الرشيد من بلدة السيلة الحارثية، والشاب أيمن سامر مرعي للضغط على شقيقة باسل مرعي بتسليم نفسه عقب اقتحام منزل ذويهما في بلدة كفرذان غرب جنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر تامر رضوان خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية، التي شهدت مواجهات واشتباكات مسلحة.

واستهدف مقاومون منطقة الجدار بين بلدتي عزون وعسلة شرق قلقيلية بعبوة متفجرة محلية الصنع، فيما رشق شبان مركبات المستوطنين بالزجاجات الحارقة على شارع 55 قرب بلدة عزون.

واعتقلت قوات الاحتلال كل من الشقيقين عبد الناصر وعمرو محمود صلاح، وعمرو أحمد حمدان سيف، ومؤتمن صبيح سيف، ومحمد جمال فايز مسعود من قرية برقة قرب نابلس.

وأطلق مقاومون فجر اليوم النار على حاجز الحمرا قرب طوباس، بينما خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوات خلال اقتحامه مخيم العين بنابلس.

اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم العين غرب نابلس

وأعلنت كتائب القسام – كفرذان في بيان مقتضب أن “مجاهديها خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال المقتحمة، وأمطروا القوات والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة”.

كما أعلنت سرايا القدس – كتيبة جنين أن “مجاهدينا خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة السيلة الحارثية بالرصاص والعبوات الناسفة”.

مستوطنون يقتحمون الأقصى وجماعات الهيكل تدعو لاقتحامات موسعة الثلاثاء

وفي مدينة القدس المحتلة، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في ببلدة العيساوية فجر اليوم، عرف منهم: يزن نعاجي ووائل سبتة وعبد الله عبيد وضياء عبيد ومصطفى ناصر ومراد ناصر.

واقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بينما دعت جماعات الهيكل المزعوم لأوسع اقتحام للمسجد في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل”.

وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال حولت البلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكرية، وفرضت قيوداً على دخول المصلين.

يأتي ذلك بينما تحضر جماعات “الهيكل المزعوم” لأوسع اقتحام للمسجد الأقصى يوم الثلاثاء المقبل لإحياء ما يسمى “خراب الهيكل”.

وزير إسرائيلي: يجب التعامل مع مخيم جنين كغزة



من جهته طالب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالتعامل مع مخيم جنين مثلما يتم التعامل معه قطاع غزة.

وكشفت قناة مكان الإسرائيلية عن تصريحات الوزير الإسرائيلي خلال لقاء عقده الأربعاء الماضي مع قادة مجلس المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وطرح الوزير كاتس خلال جلسة مغلقة مع قادة المستوطنين مقترح بإخلاء مخيم جنين للاجئين من المدنيين ومن ثم التعامل معه بالقوة النارية كما يتم التعامل مع قطاع غزة.

ووصف كاتس مخيمات اللاجئين بأنها “بؤر للشر”، زاعماً أنها لا تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية وإنما تخضع لإيران.

وأشار وزير الخارجية خلال اللقاء نفسه إلى أن الحدود الشرقية مع الأردن مفتوحة فعليا أمام التهريب، وقال إنه يجب إقامة مانع جدي على الحدود الشرقية، بحسب تعبيره .

المصدر: مواقع