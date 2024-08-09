حمية: تضافر الجهود يساهم بتسريع صيانة الطرقات في كل المناطق – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2024 - 23:14

حمية: تضافر الجهود يساهم بتسريع صيانة الطرقات في كل المناطق

منذ 1 ساعة 9 August، 2024
علي حمية
لبنان

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حمية ان “الفرق الإدارية المكلفة من وزارة الأشغال كانت أنجزت ما يناهز الـ٧٥ في المئة من الملفات المتعلقة بصيانة الطرق في قضاء المتن، وتم تلزيمها تباعا”، وتابع “كما أن ما يقارب الـ٨٥٪ من هذه الملفات أصبحت الآن في ديوان المحاسبة، وفقا للإجراءات المعمول بها قانونا”.

واعتبر حمية في حديث له الجمعة أن “تضافر الجهود وتكاملها في ما بين الإدارات والجهات المعنية كلها سيساهم حتما في تسريع البدء بعملية الصيانة المطلوبة في المتن وباقي الأقضية اللبنانية من ‎الجنوب إلى ‎الشمال إلى البقاع إلى جبل لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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