تحطم طائرة مدنية في البرازيل على متنها عشرات الاشخاص

أفادت وسائل إعلام برازيلية اليوم الجمعة بأن طائرة مدنية من المرحج أن يكون على متنها عشرات المسافرين تحطمت.

وظهر على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل مصور يظهر طائرة مدنية لحظة سقوطها.

وقالت مصادر محلية إن “طائرة تقل 58 راكبا و4 من أفراد الطاقم تحطمت يوم الجمعة في ولاية ساو باولو البرازيلية”.

وبحسب شركة الطيران المالكة للطائرة، فإن الطائرة “هي طائرة ركاب ذات محرك توربيني، من طراز ATR-72، أقلعت من كاسكافيل بولاية بارانا متجهة إلى غوارولوس في ساو باولو”.

ووفقا للوكالة الوطنية للطيران المدني فإن هذا الطراز يتسع لـ 68 راكبا، ولا توجد حتى الآن معلومات عن الضحايا.

المصدر: روسيا اليوم